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Врач Асанов посоветовал не переносить ОРВИ на ногах

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Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов посоветовал не переносить ОРВИ на ногах. По его словам, в идеале первые три дня лучше провести в постели.
Врач Асанов посоветовал не переносить ОРВИ на ногах
  • Gettyimages.ru
  • © fcafotodigital

«Самый распространённый результат перенесённой на ногах вирусной инфекции — развитие бактериальной инфекции. Дело в том, что вирусы ослабляют наш организм. На этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Асанов, во время болезни организм работает с повышенной нагрузкой, особенно тяжело приходится сердцу.

«Если вы переносите болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому ещё присоединяются стрессы на работе, то серьёзные последствия вам обеспечены», — пояснил он.

По его словам, вред может быть нанесён почкам и печени, а также иммунной системе.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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