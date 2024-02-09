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Ревматолог Король рекомендовала больше двигаться при болях в суставах зимой

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Ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король заявила, что в холодную погоду людям, страдающим от болях в суставах, желательно больше двигаться.
Ревматолог Король рекомендовала больше двигаться при болях в суставах зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Физическая активность приводит к увеличению выработки синовиальной жидкости в суставах, а регулярная нагрузка при остеоартрозе коленного и тазобедренного суставов помогает снизить боль, снизить частоту обострений», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, можно, например, выполнять комплекс ЛФК, рекомендованный лечащим врачом.

«Если при смене погоды боли в суставах интенсивные, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, какие лекарственные препараты возможно использовать симптоматически в этот период для уменьшения болей, скованности в суставах», — добавила эксперт.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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