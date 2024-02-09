RT в Telegram
Подпишись

Челябинскому механическому заводу присудили премию правительства

Короткая ссылка
Челябинский механический завод (ЧМЗ) получил премию правительства за заслуги в работе.
Челябинскому механическому заводу присудили премию правительства
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1 тыс. человек ОАО «Челябинский механический завод», — говорится в документе.

При награждении принимались во внимание результаты в сфере качества продукции и услуг. Отмечена и безопасность продукции, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Ранее сообщалось, что учёным Ленинградской области вручили губернаторские премии по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить