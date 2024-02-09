Челябинскому механическому заводу присудили премию правительства

Челябинский механический завод (ЧМЗ) получил премию правительства за заслуги в работе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1 тыс. человек ОАО «Челябинский механический завод», — говорится в документе.

При награждении принимались во внимание результаты в сфере качества продукции и услуг. Отмечена и безопасность продукции, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Ранее сообщалось, что учёным Ленинградской области вручили губернаторские премии по итогам 2023 года.