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Учёным Ленинградской области вручили губернаторские премии по итогам 2023 года

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В Ленинградской области учёных наградили губернаторскими премиями по итогам 2023 года за достижения в области атомной энергетики, фармакологии, ветеринарии и сельского хозяйства.
Учёным Ленинградской области вручили губернаторские премии по итогам 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Четверо учёных получили награды за деятельность в сфере развития науки и техники. Это кандидат технических наук Владимир Васильев, доктор биологических наук Валерий Терлецкий, доктор биологических наук Елена Пасынкова и доктор физико-математических наук Алексей Фомин.

За лучшую научно-исследовательскую деятельность премии губернатора получили трое молодых учёных: младший научный сотрудник Института ядерной физики имени Б.П. Константинова Алёна Копытова и сотрудники Научно-исследовательского технологического института имени А.П. Александрова Андрей Тимчук и Нарек Нерсесян.

Ранее сообщалось, что в Московской области научными исследованиями занимаются более 40 тыс. человек. В том числе 16 тыс. молодых учёных.

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