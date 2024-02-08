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Научными исследованиями в Подмосковье занимаются более 40 тысяч человек

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В Московской области научными исследованиями занимаются более 40 тыс. человек. В том числе 16 тыс. молодых учёных.
Научными исследованиями в Подмосковье занимаются более 40 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный парламент.

«Московская область гордится своими научными достижениями и всеми вами, уважаемые учёные. Благодаря вашим усилиям и научным исследованиям в регионе реализуются самые смелые и инновационные проекты», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что на территории региона расположено восемь российских наукоградов и 266 научных организаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.

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