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Молодым учёным Москвы вручили премии столичного правительства

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.
Молодым учёным Москвы вручили премии столичного правительства

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Ракова, в 2024 году молодые исследователи и разработчики получили 50 премий по 2 млн рублей за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, оборудования, материалов и веществ.

Со времени основания конкурса в 2013 году более 7 тыс. учёных смогли заявить о своих разработках и выиграть гранты на общую сумму 686 млн рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».

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