В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой до пяти человек», — отметил мэр.
Конкурс организован в 2020 году. За это время свои разработки предложили более 5 тыс. участников.
В этом году в рамках конкурса учреждены три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Каждая номинация состоит из шести направлений, в числе которых — строительство, промышленность, медицина и транспорт.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области запустили конкурс «Арктическая школа».