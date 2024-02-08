В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой до пяти человек», — отметил мэр.

Конкурс организован в 2020 году. За это время свои разработки предложили более 5 тыс. участников.

В этом году в рамках конкурса учреждены три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Каждая номинация состоит из шести направлений, в числе которых — строительство, промышленность, медицина и транспорт.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области запустили конкурс «Арктическая школа».