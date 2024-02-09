Во Внукове задержали подозреваемого в поджоге дома участника СВО в Подмосковье

Во Внукове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в организации поджога дома участника специальной военной операции в Московской области.

Об этом заявила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

19 января Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по информации из социальных сетей о поджоге дома участника специальной военной операции в Истре.

По данным ведомства, в прошлом году директор управляющей компании, в которой работал военный, потребовал от него выплачивать средства каждый месяц якобы в счёт имевшегося перед ним долга. При этом директор компании оказывал моральное давление на семью участника СВО. В январе дом военного намеренно подожгли. В результате произошедшего никто не пострадал.

Полиция практически сразу задержала исполнителей поджога, однако предполагаемому заказчику удалось скрыться.

«Сегодня в аэропорту Внуково при попытке бегства задержан подозреваемый в организации поджога домовладения», — цитирует Врадий РИА Новости.

Ранее стало известно, что несколько иностранцев избили бойца СВО в Чехове Московской области, драка произошла в кафе «Вояж» 14 января.