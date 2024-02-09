Губернатор Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Свой юбилейный год в нашем регионе отрасль встретила новыми достижениями и стартом масштабных проектов. 45 тыс. пассажиров принял тобольской аэропорт Ремезов, а тюменский имени Д.И. Менделеева обслужил свыше 2,6 млн человек и на этот год планирует увеличение пассажиропотока. Знаковым событием стало и начало первого этапа реконструкции здания аэропорта Рощино», — заявил Моор.

Он также отметил, что благодаря малой авиации есть транспортная доступность в отдалённые населённые пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов.

В 2023 году в России отмечалось столетие гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области запустят девять субсидируемых авиамаршрутов в 2024 году.