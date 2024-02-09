RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.
Губернатор Моор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Свой юбилейный год в нашем регионе отрасль встретила новыми достижениями и стартом масштабных проектов. 45 тыс. пассажиров принял тобольской аэропорт Ремезов, а тюменский имени Д.И. Менделеева обслужил свыше 2,6 млн человек и на этот год планирует увеличение пассажиропотока. Знаковым событием стало и начало первого этапа реконструкции здания аэропорта Рощино», — заявил Моор.

Он также отметил, что благодаря малой авиации есть транспортная доступность в отдалённые населённые пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов.

В 2023 году в России отмечалось столетие гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области запустят девять субсидируемых авиамаршрутов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить