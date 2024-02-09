Губернатор Тюменской области Моор поздравил с Днём авиации сотрудников отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников предприятий воздушного транспорта с их профессиональным праздником, Днём гражданской авиации, который отмечается в России 9 февраля.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Глава региона напомнил, что в 2023 году, по случаю 100-летия со дня основания отечественной гражданской авиации, был открыт аэропорт Ремезов в Тобольске, который уже принял более 45 тыс. пассажиров. Кроме того, он отметил начало первого этапа реконструкции здания аэропорта Рощино в Тюмени.

Моор, в частности, подчеркнул, что тюменская авиация обслуживает 18 труднодоступных населённых пунктов, которые не имеют иного сообщения с областным центром.

Он также пожелал счастья, здоровья и благополучия сотрудникам отрасли и членам их семей.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.