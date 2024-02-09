RT в Telegram
Подпишись

Три проекта Москвы получили награды на Международной выставке в Бангкоке

Короткая ссылка
Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.
Три проекта Москвы получили награды на Международной выставке в Бангкоке
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом информирует НСН.

Золота удостоились база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза».

Модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» была отмечена бронзовой медалью.

Багреева подчеркнула, что отечественные наработки могут помочь иностранным специалистам более эффективно работать с официальной статистикой и административными данными.

Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить