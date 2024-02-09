Три проекта Москвы получили награды на Международной выставке в Бангкоке
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Об этом информирует НСН.
Золота удостоились база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза».
Модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» была отмечена бронзовой медалью.
Багреева подчеркнула, что отечественные наработки могут помочь иностранным специалистам более эффективно работать с официальной статистикой и административными данными.
Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».