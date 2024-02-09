Три проекта Москвы получили награды на Международной выставке в Бангкоке

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.

Об этом информирует НСН.

Золота удостоились база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза».

Модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» была отмечена бронзовой медалью.

Багреева подчеркнула, что отечественные наработки могут помочь иностранным специалистам более эффективно работать с официальной статистикой и административными данными.

Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».