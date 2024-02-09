Производители из Москвы представили свою продукцию на выставке «Продэкспо-2024»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
На этих столичных предприятиях заняты в общей сложности более 60 тыс. человек, уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять сеть партнёров и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Королёве с 9 по 11 февраля состоится традиционный фермерский фестиваль.