Производители из Москвы представили свою продукцию на выставке «Продэкспо-2024»

Более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На этих столичных предприятиях заняты в общей сложности более 60 тыс. человек, уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять сеть партнёров и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Королёве с 9 по 11 февраля состоится традиционный фермерский фестиваль.