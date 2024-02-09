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Киберэксперт дала советы по восстановлению доступа к электронной почте

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Руководитель команды службы безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева дала рекомендации, как восстановить доступ к почтовому ящику при утере пароля.
Киберэксперт дала советы по восстановлению доступа к электронной почте
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiyaporn1144

«Если у вас есть доступ к резервному номеру телефона или электронной почте, указанным при регистрации почтового ящика, вы можете запросить восстановление пароля через эти контактные данные», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В случае, когда пользователь помнит только свои ФИО и дату рождения, стоит обратиться в единую информационную систему почтового сервиса.

«Восстановить такой аккаунт можно, например, подтвердив личность через сервис «Госуслуги». Пользователю необходимо заполнить специальную анкету для восстановления и согласиться на подтверждение личности через единую информационную систему. Такой способ полностью автоматизирован, поэтому его можно считать безопасным и высокотехнологичным: система сверяет данные из личного кабинета с данными из анкеты (ФИО, дату рождения, телефон и почтовый адрес)», — заключила эксперт.

Ранее эксперт Алексей Апкаликов в беседе с RT рассказал, где оформить сертификат электронной подписи и для каких целей его можно использовать.

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