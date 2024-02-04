Аналитик рассказал об особенностях электронной подписи

Аналитик Алексей Апкаликов в беседе с RT рассказал, где оформить электронную подпись и как её использовать.

Апкаликов напомнил, что электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись на бумажном документе.

«Электронная подпись чаще всего используется для авторизации на интернет-сайтах и порталах, в мобильных приложениях. Данный вид подписи не позволяет проверить и установить отсутствие изменений в подписанном электронном документе после его подписания», — уточнил он.

Эксперт также объяснил, что усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после его подписания.

«УНЭП, как и простая электронная подпись, имеет юридическую силу при заключении соглашения между участниками электронного взаимодействия. Чаще всего использование и применение УНЭП ограничены определённой системой или сервисом и использование вовне невозможно», — добавил директор Удостоверяющего центра «СберКорус» Апкаликов.

Апкаликов заявил, что усиленная квалифицированная электронная подпись применяется для обмена юридически значимыми документами с контрагентами и госорганами, в том числе для сдачи обязательной отчётности, участия в коммерческих и государственных торгах, для оформления тендерной документации, для регистрации электронных сделок с недвижимостью, обращений в суды и пользования государственными услугами.

«Физическим лицам услуги по выдаче квалифицированных сертификатов электронных подписей оказывают аккредитованные удостоверяющие центры — можно обратиться в любой ближайший. Список аккредитованных удостоверяющих центров доступен на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России», — сказал аналитик.

При этом он напомнил, что руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели получают сертификат электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц.