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Терапевт Романенко посоветовала изменить режим дня при наличии метеочувствительности

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Главный врач, терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, что делать метеочувствительным людям при изменении погоды.
Терапевт Романенко посоветовала изменить режим дня при наличии метеочувствительности
  • Gettyimages.ru
  • © yacobchuk

«Если нам синоптики обещают резкое ухудшение погоды, надо обратить внимание на свой режим дня — лечь спать чуть пораньше, не употреблять кофе, ограничить употребление соли, побывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок, а умеренная физическая активность в виде утренней зарядки, прогулки на воздухе будет полезна», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, благоприятное воздействие могут оказать водные процедуры.

Кроме того, важно помнить о приёме базовой терапии, назначенной врачом, и иметь под рукой так называемый скоропомощные препараты, добавила Романенко.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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