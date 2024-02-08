Терапевт Романенко посоветовала изменить режим дня при наличии метеочувствительности

Главный врач, терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, что делать метеочувствительным людям при изменении погоды.

«Если нам синоптики обещают резкое ухудшение погоды, надо обратить внимание на свой режим дня — лечь спать чуть пораньше, не употреблять кофе, ограничить употребление соли, побывать на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок, а умеренная физическая активность в виде утренней зарядки, прогулки на воздухе будет полезна», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, благоприятное воздействие могут оказать водные процедуры.

Кроме того, важно помнить о приёме базовой терапии, назначенной врачом, и иметь под рукой так называемый скоропомощные препараты, добавила Романенко.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.