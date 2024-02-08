Невролог Демьяновская рассказала о видах дневной сонливости

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что дневная сонливость бывает физиологической и патологической.

«Разница заключается в способности противостоять желанию поспать. Если человек в состоянии побороть желание прилечь днём, то, скорее всего, это физиологическая дневная сонливость, обусловленная недостатком качественного ночного сна», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, если имеются какие-либо заболевания, из-за которых человеку хочется спать днём, то попыток наладить режим сна будет недостаточно — нужно лечить основное заболевание.

По мере выздоровления или стабилизации состояния будут уменьшаться и сложности со сном.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.