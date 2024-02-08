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Замминистра экономического развития: россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

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Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что российским гражданам в рамках процедуры внесудебного банкротства списали более 6 млрд рублей.
Замминистра экономического развития: россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Atstock Productions

Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, более чем за три года существования этого механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства, из которых завершено уже более 18 тыс.

«По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов», — отметил он.

В декабре российский президент Владимир Путин поручил перевести в электронный вид процедуру внесудебного банкротства. 

В декабре прошлого года Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

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