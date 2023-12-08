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Путин поручил перевести в электронный вид процедуру внесудебного банкротства

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Российский президент Владимир Путин поручил перевести в электронный вид процедуру внесудебного банкротства. 
Путин поручил перевести в электронный вид процедуру внесудебного банкротства
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом говорится в перечне поручений по результатам совещания главы государства с кабмином, который опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено «обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях максимального её перевода в электронную форму», чтобы исключить необходимость получения населением документов и справок на бумажном носителе.

Путин поручил выполнить эту задачу до 1 августа 2024 года. 

Кроме того, глава государства поручил правительству проинформировать население о том, что процедуру внесудебного банкротства можно осуществить с помощью портала госуслуг. Кабмину поручено представить соответствующий доклад до 1 мая 2024 года.

В декабре прошлого года Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

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