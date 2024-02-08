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Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития

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Российский президент Владимир Путин поручил представить проект указа об утверждении стратегии научно-технологического развития России.
Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе заседания совета по науке и образованию.

Путин предложил обсудить обновлённую редакцию стратегии технологического развития.

«Прошу в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства.

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