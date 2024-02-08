Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития
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Об этом глава государства сказал в ходе заседания совета по науке и образованию.
Путин предложил обсудить обновлённую редакцию стратегии технологического развития.
«Прошу в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства.