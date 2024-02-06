Воробьёв рассказал о целях цифровой трансформации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Цифровизации ради цифровизации быть не должно. Поэтому для нас цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства. Мы стремимся, чтобы каждый год было меньше посещений МФЦ. И количество очных обращений постепенно снижается», — сказал Воробьёв на Дне цифровой экономики в рамках форума национальных достижений на международной выставке-форуме «Россия».

По словам губернатора, если в 2021 году очных обращений было 15,2 млн, то в 2023-м — 12,3 млн.

Число обращений за онлайн-услугами выросло с 25,4 млн в 2021 году до 30,2 млн в 2023-м.

«В Московской области более 30 проектов с технологиями искусственного интеллекта. Экономический эффект внедрения ИИ за три года — около 1,6 млрд рублей», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди субъектов России по цифровизации услуг, представленных на портале «Госуслуги» в 2023 году.