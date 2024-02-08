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Фестиваль в честь Дня российской науки пройдёт 10—11 февраля в «Зарядье»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящем 10—11 февраля фестивале ко Дню российской науки в центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье».
Фестиваль в честь Дня российской науки пройдёт 10—11 февраля в «Зарядье»

Об этом сообщает НТВ.

«Гостей фестиваля ждут порядка 60 мастер-классов, лекций и показов тематических фильмов, а ещё встречи с учёными и выставка, посвящённая 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева», — заявила Сергунина.

Познавательные мероприятия пройдут на площадках «Лекторий без границ» и «Кинолекторий».

Также в лабораториях «Заповедного посольства» 10—11 февраля состоятся мастер-классы методистов «Зарядья» и представителей вузов.

Ранее сообщалось, что молодым учёным Москвы вручили премии столичного правительства.

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