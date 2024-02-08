Фестиваль в честь Дня российской науки пройдёт 10—11 февраля в «Зарядье»
Об этом сообщает НТВ.
«Гостей фестиваля ждут порядка 60 мастер-классов, лекций и показов тематических фильмов, а ещё встречи с учёными и выставка, посвящённая 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева», — заявила Сергунина.
Познавательные мероприятия пройдут на площадках «Лекторий без границ» и «Кинолекторий».
Также в лабораториях «Заповедного посольства» 10—11 февраля состоятся мастер-классы методистов «Зарядья» и представителей вузов.
Ранее сообщалось, что молодым учёным Москвы вручили премии столичного правительства.