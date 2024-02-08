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Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Курской области

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Курский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории Курской области во время Великой Отечественной войны.
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Курской области
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судебной системы региона.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления... геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР», — говорится в заявлении.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура готовит иски о геноциде в годы Великой Отечественной войны ещё в 11 регионах.

1 декабря Калининградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

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