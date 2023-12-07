ГП готовит иски о геноциде в годы Великой Отечественной войны ещё в 11 регионах

Генпрокурор России Игорь Краснов в онлайн-режиме принял участие в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия в декабре 1948 года Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

Ключевыми целями конференции являются консолидация усилий в пропаганде законности и справедливости и активизация обмена и распространения информации в целях сохранения международной памяти о жертвах нацизма и недопущения попыток искажения исторических фактов.

«Идея наказания за преступления, направленные против групп людей, впервые прозвучала ещё в 1933 году в докладе польского юриста Рафаэля Лемкина в ходе пятой Мадридской международной конференции по унификации уголовного права», — сказал Краснов, добавив, что уже на Нюрнбергском процессе термин «геноцид» был использован на практике.

Юридическое закрепление, окончательно заклеймившее геноцид как преступное деяние, произошло 75 лет назад в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, отметил генпрокурор России.

То, что геноцид — преступление, сегодня очевидно для большинства людей, однако он не побеждён, сказал он.

«По искам прокуроров уже в 17 субъектах Российской Федерации суды признали вновь выявленные преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной Войны в отношении мирных советских граждан и военнопленных, геноцидом народов Советского Союза», — сообщил Краснов.

Он также подчеркнул, что готовятся судебные процессы ещё в 11 регионах страны. В частности, в ЛНР уже прошли первые заседания, продолжается работа над исковыми заявлениями в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

1 декабря Калининградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.