Губернатор Голубев: ситуация по кори в Ростовской области напряжённая
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«По кори ситуация очевидно напряжённая», — цитирует его РИА Новости.
Голубев уточнил, что в 2022 году случаев заболевания корью зафиксировано не было, а в 2023 году выявили 375 случаев, он добавил, что 98% заболевших не были привиты.
Он также сказал, что регион закупил 16 тыс. доз вакцины от кори. В области уже был запас вакцины в объёме около 5 тыс. доз.
30 января стало известно, что в Великом Новгороде семь членов одной семьи госпитализированы с корью.