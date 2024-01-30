В Великом Новгороде семь человек госпитализировали с корью

В Великом Новгороде семь членов одной семьи госпитализированы с корью.

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализированы семь человек с корью», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что заболели дети в возрасте от семи до 22 лет.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.