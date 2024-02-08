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В Госдуме предложили запретить вождение автомобиля в AR-очках

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Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев предложил запретить пользоваться очками дополненной реальности Apple Vision Pro во время управления автомобилем.

Новый гаджет может быть опасен для водителей, поскольку никакая электроника не способна заменить человеческое зрение, объяснил он в беседе с «Парламентской газетой».

«Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», — отметил Хамзаев.

По его мнению, необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения.

Депутат сообщил, что уже отправил соответствующее письмо в МВД.

Ранее сообщалось, что гарнитура Vision Pro, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, доступна для приобретения в России по цене от 500 тыс. до 900 тыс. рублей.

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