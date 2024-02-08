В Госдуме предложили запретить вождение автомобиля в AR-очках
Новый гаджет может быть опасен для водителей, поскольку никакая электроника не способна заменить человеческое зрение, объяснил он в беседе с «Парламентской газетой».
«Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», — отметил Хамзаев.
По его мнению, необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения.
Депутат сообщил, что уже отправил соответствующее письмо в МВД.
Ранее сообщалось, что гарнитура Vision Pro, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, доступна для приобретения в России по цене от 500 тыс. до 900 тыс. рублей.