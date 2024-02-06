Стоимость очков Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейсы, максимальную цену, а именно 894 тыс. рублей, за девайс просят на «Яндекс Маркете». В эту стоимость входит доставка 8 февраля курьером или в пункты выдачи. При этом можно заказать очки и на следующий день, что позволит сэкономить 1 тыс. рублей.
Минимальной же планкой стала цена 574 тыс. рублей, за которую Vision Pro предлагают купить на OZON.
Ранее сообщалось, что компанию из Купертино оштрафовали в России за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.