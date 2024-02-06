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Стоимость очков Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей

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Новинка от американской компании Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями гарнитура Vision Pro, доступна для приобретения в России по цене от 500 тыс. до 900 тыс. рублей.
Стоимость очков Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейсы, максимальную цену, а именно 894 тыс. рублей, за девайс просят на «Яндекс Маркете». В эту стоимость входит доставка 8 февраля курьером или в пункты выдачи. При этом можно заказать очки и на следующий день, что позволит сэкономить 1 тыс. рублей.

Минимальной же планкой стала цена 574 тыс. рублей, за которую Vision Pro предлагают купить на OZON.

Ранее сообщалось, что компанию из Купертино оштрафовали в России за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.

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