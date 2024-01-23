RT в Telegram
Подпишись

Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books

Короткая ссылка
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.
Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — заявила судья Ольга Синельникова, её слова приводит РИА Новости.

Ранее компания Apple уплатила штраф в размере 1,1 млрд рублей по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить