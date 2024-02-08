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В Москве создадут 675 тысяч рабочих мест в рамках программы КРТ

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В Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) появится около 675 тыс. рабочих мест при реорганизации 2,7 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«По проектам построят более 22 млн кв. м высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы», — сказал Ефимов.

Как в свою очередь отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках программы планируется построить более 23 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план по благоустройству городских улиц в 2024 году.

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