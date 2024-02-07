В Москве утвердили план благоустройства улиц на 2024 год
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Планируем привести в порядок 19 общественных пространств», — написал Собянин.
В ходе работ, в частности, благоустроят территорию около выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства, начнут строительство новых трамвайных линий на улице Сергия Радонежского и на проспекте Академика Сахарова.
Как отметил Собянин, с 2011 года в Москве благоустроено 825 улиц и общественных территорий.
Ранее сообщалось, что в Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали более 20 домов, чья история связана с именами писателей и поэтов.