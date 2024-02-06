В Москве отремонтировали 20 зданий, где жили известные поэты и писатели

В Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали более 20 домов, чья история связана с именами писателей и поэтов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на Комплекс городского хозяйства.

Так, специалисты привели в порядок дом поэта-песенника и прозаика, автора песен «Катюша» и «Ой, цветёт калина» Михаила Исаковского на Большой Бронной, где автор жил с 1970 по 1973 год.

Кроме того, отреставрирован дом на Люсиновской улице, в котором жил Лев Разгон, общественник, историк, писатель и автор книги «Непридуманное».

Ещё одно памятное здание — дом в 2-м Павловском переулке, в котором с 1914 по 1915 год арендовал квартиру Сергей Есенин вместе со своей первой женой Анной Изрядновой. В 2022 году в здании провели ремонт.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.