RT в Telegram
Подпишись

В Москве отремонтировали 20 зданий, где жили известные поэты и писатели

Короткая ссылка
В Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали более 20 домов, чья история связана с именами писателей и поэтов.
В Москве отремонтировали 20 зданий, где жили известные поэты и писатели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на Комплекс городского хозяйства.

Так, специалисты привели в порядок дом поэта-песенника и прозаика, автора песен «Катюша» и «Ой, цветёт калина» Михаила Исаковского на Большой Бронной, где автор жил с 1970 по 1973 год.

Кроме того, отреставрирован дом на Люсиновской улице, в котором жил Лев Разгон, общественник, историк, писатель и автор книги «Непридуманное».

Ещё одно памятное здание — дом в 2-м Павловском переулке, в котором с 1914 по 1915 год арендовал квартиру Сергей Есенин вместе со своей первой женой Анной Изрядновой. В 2022 году в здании провели ремонт.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить