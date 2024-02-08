Губернатор Самарской области Азаров в День науки отметил важность нацпроектов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём российской науки и 300-летним юбилеем РАН, которые отмечают сегодня, 8 февраля. Он подчеркнул, что обеспечение технологического суверенитета России является одной из важнейших задач.

«На это направлены реализующиеся по решению президента России Владимира Владимировича Путина национальные проекты «Наука и университеты», «Образование», «Цифровая экономика», усилия представителей фундаментальной и прикладной науки, всего научного сообщества России», — цитирует Азарова sovainfo.ru.

Также стало известно, что с праздником жителей региона поздравил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом информирует «Вслух.ру».

Он отметил, что в 2023 году область «улучшила позиции в престижном Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, поднявшись на 12-е место».

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки, 8 февраля.