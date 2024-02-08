Губернатор Паслер наградил 39 деятелей науки Оренбуржья
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Ежегодное мероприятие приурочили ко Дню российской науки, 8 февраля, сообщает RIA56.
Всего наград удостоились 39 оренбургских учёных.
В то же время стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил научное сообщество республики с Днём российской науки. Об этом пишет «Реальное время».
«В Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Уверен, он будет отмечен прорывными идеями и высокими результатами в научной сфере», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки 8 февраля.