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Губернатор Паслер наградил 39 деятелей науки Оренбуржья

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.
Губернатор Паслер наградил 39 деятелей науки Оренбуржья
  • © orenburg-gov.ru

Ежегодное мероприятие приурочили ко Дню российской науки, 8 февраля, сообщает RIA56.

Всего наград удостоились 39 оренбургских учёных.

В то же время стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил научное сообщество республики с Днём российской науки. Об этом пишет «Реальное время».

«В Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Уверен, он будет отмечен прорывными идеями и высокими результатами в научной сфере», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки 8 февраля.

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