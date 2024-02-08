Глава Удмуртии — об инциденте на заводе в Ижевске: никаких происшествий не было

Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя информацию об инциденте на заводе в Ижевске, сообщил, что никаких происшествий на территории республики за прошедшие сутки не было.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки на территории Удмуртской Республики никаких чрезвычайных ситуаций не было», — подчеркнул Бречалов.

Ранее источник RT в экстренных службах сообщил, что пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте.

По словам собеседника RT, взрыва и чрезвычайной ситуации на объекте не допущено.