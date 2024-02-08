Глава Удмуртии — об инциденте на заводе в Ижевске: никаких происшествий не было
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Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«За прошедшие сутки на территории Удмуртской Республики никаких чрезвычайных ситуаций не было», — подчеркнул Бречалов.
Ранее источник RT в экстренных службах сообщил, что пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте.
По словам собеседника RT, взрыва и чрезвычайной ситуации на объекте не допущено.