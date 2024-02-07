RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте
Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.
- РИА Новости
По словам собеседника RT, взрыва и чрезвычайной ситуации на объекте не допущено.
Ранее стало известно о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе. Произошло обрушение перекрытий между этажами.
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