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RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте

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Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.
RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, взрыва и чрезвычайной ситуации на объекте не допущено.

Ранее стало известно о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе. Произошло обрушение перекрытий между этажами.

Пострадавших нет.

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