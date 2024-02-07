RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте

Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.

РИА Новости

По словам собеседника RT, взрыва и чрезвычайной ситуации на объекте не допущено. Ранее стало известно о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе. Произошло обрушение перекрытий между этажами. Пострадавших нет.