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В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, идёт эвакуация

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В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, произошло обрушение перекрытий между этажами, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, идёт эвакуация
  • РИА Новости

«На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами», — сообщил он.

По словам Развожаева, на первом этаже находится неработающее помещение. 

Информация о пострадавших уточняется, людей с верхних этажей эвакуируют.

Ранее спасатели обнаружили тела двух человек под завалами домов, обрушившихся в результате взрыва в Ереване. Трёх человек удалось достать из-под обломков живыми, их госпитализировали.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы, задействованы кинологи. Взрыв произошёл утром 5 февраля. По предварительной версии, взорвался газ.

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