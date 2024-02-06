В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, идёт эвакуация

В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, произошло обрушение перекрытий между этажами, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами», — сообщил он.

По словам Развожаева, на первом этаже находится неработающее помещение.

Информация о пострадавших уточняется, людей с верхних этажей эвакуируют.

Ранее спасатели обнаружили тела двух человек под завалами домов, обрушившихся в результате взрыва в Ереване. Трёх человек удалось достать из-под обломков живыми, их госпитализировали.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы, задействованы кинологи. Взрыв произошёл утром 5 февраля. По предварительной версии, взорвался газ.