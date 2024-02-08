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В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с 29 машинами на трассе М-4

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В Московской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека.
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с 29 машинами на трассе М-4
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Уточняется, что дело заведено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

По словам Волк, в результате ДТП погибли мать и дочь, ещё семь человек пострадали.

Ранее стало известно, что в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись почти 30 автомобилей.

Также сообщалось, что на 40-м километре Ярославского шоссе произошла не одна массовая авария, а сразу семь ДТП через каждые 300 м. Об это RT рассказали в УМВД по Московской области.

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