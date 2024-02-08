В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с 29 машинами на трассе М-4
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
Уточняется, что дело заведено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.
По словам Волк, в результате ДТП погибли мать и дочь, ещё семь человек пострадали.
Ранее стало известно, что в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись почти 30 автомобилей.
Также сообщалось, что на 40-м километре Ярославского шоссе произошла не одна массовая авария, а сразу семь ДТП через каждые 300 м. Об это RT рассказали в УМВД по Московской области.