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В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись почти 30 автомобилей

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В Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 29 автомобилей, сообщили в Министерстве транспорта региона.
В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись почти 30 автомобилей
  • РИА Новости

По данным ведомства, из-за аварии на 86-м километре трассы остановилось движение в сторону Москвы.

«Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей; по предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погиб один человек, ещё трое пострадали.

Причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.

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