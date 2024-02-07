В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись почти 30 автомобилей

В Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 29 автомобилей, сообщили в Министерстве транспорта региона.

По данным ведомства, из-за аварии на 86-м километре трассы остановилось движение в сторону Москвы.

«Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей; по предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погиб один человек, ещё трое пострадали.

Причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.