МВД: на Ярославском шоссе произошло сразу несколько ДТП

На 40-м километре Ярославского шоссе произошла не одна массовая авария, а сразу семь ДТП через каждые 300 м, уточнили RT в УМВД по Московской области.

На 51-м километре той же трассы — ещё четыре аварии. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Столкнулось более 20 машин.

Как стало известно ранее, в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 29 автомобилей.