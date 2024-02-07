МВД: на Ярославском шоссе произошло сразу несколько ДТП
На 40-м километре Ярославского шоссе произошла не одна массовая авария, а сразу семь ДТП через каждые 300 м, уточнили RT в УМВД по Московской области.
- РИА Новости
На 51-м километре той же трассы — ещё четыре аварии. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Столкнулось более 20 машин.
Как стало известно ранее, в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 29 автомобилей.
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