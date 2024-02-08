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Якушев поздравил представителей науки Урала с профессиональным праздником

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Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил научное сообщество региона с профессиональным праздником. В 2024 году Российской академии наук исполняется 300 лет.
Якушев поздравил представителей науки Урала с профессиональным праздником
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Отделения Российской академии наук работают по всей стране, одно из самых мощных — на Урале. Благодаря вашей работе в Уральском федеральном округе сформирована сильная научная школа. По инициативе президента России в округе созданы и успешно действуют два научно-образовательных центра мирового уровня. Они нацелены на эффективное взаимодействие науки и бизнеса, поддержку перспективных разработок молодых учёных. Вузы и предприятия Урала и Западной Сибири активно включились в работу НОЦ», — заявил Якушев.

Он также отметил, что в регионе строятся детские научные площадки, работают молодёжные лаборатории, действуют различные меры поддержки талантливых, целеустремлённых людей.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки, который отмечается в России 8 февраля.

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