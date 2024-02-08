Врач Изюмов: правильная одежда поможет пожилым избежать переохлаждения зимой
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С возрастом изменяются процессы терморегуляции, поэтому пожилые люди подвержены переохлаждению, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Чтобы этого избежать, врач посоветовал одеваться по погоде, учитывая скорость ветра и показатель термометра, а также не пренебрегать термобельём.
Кроме того, не стоит выходить на прогулку голодным.
«Перед выходом на улицу обязательно перекусите, но не увлекайтесь горячими напитками — они могут вызвать повышенное потоотделение», — сказал Изюмов.
На долгую прогулку врач посоветовал брать термос с тёплыми напитками. Помимо этого, по его словам, следует постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.