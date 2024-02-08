Врач Изюмов: правильная одежда поможет пожилым избежать переохлаждения зимой

Врач-гериатр РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов дал несколько советов пожилым, как избежать переохлаждения зимой.

С возрастом изменяются процессы терморегуляции, поэтому пожилые люди подвержены переохлаждению, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Чтобы этого избежать, врач посоветовал одеваться по погоде, учитывая скорость ветра и показатель термометра, а также не пренебрегать термобельём.

Кроме того, не стоит выходить на прогулку голодным.

«Перед выходом на улицу обязательно перекусите, но не увлекайтесь горячими напитками — они могут вызвать повышенное потоотделение», — сказал Изюмов.

На долгую прогулку врач посоветовал брать термос с тёплыми напитками. Помимо этого, по его словам, следует постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.