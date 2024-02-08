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В России выросли объёмы производства питьевой воды в 2023 году

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В России по итогам 2023 года нарастили выпуск питьевой воды. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ «Честный знак» Юлия Кузьмина выразила мнение, что это во многом связано с введением обязательной маркировки для производителей бутилированной воды.
В России выросли объёмы производства питьевой воды в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © DuxX

Как пишет «Российская газета», больше всего в стране нарастили выпуск негазированной питьевой воды: если в марте — декабре 2022 года такой воды было разлито почти 4,6 млрд л, то в аналогичном периоде 2023-го на 39% больше (6,4 млрд л).

На втором месте — негазированная минеральная вода с годовым приростом в 33% (515 млн л в 2022 году против почти 686 млн л в 2023-м).

«В ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти, то есть в серой зоне находилось более четверти рынка», — уточнила Кузьмина.

Как напомнило издание, правила о маркировке воды действуют в России с 1 марта 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам проработать возможность введения маркировки рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией.

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