В Удмуртии вручили награды журналистам в честь Дня национальной печати

В Госсовете Удмуртии вручили награды работникам СМИ в честь Дня национальной печати.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Отрадно, что данные события собирают всё больше людей вокруг себя и к нам с большим удовольствием приезжают наши коллеги из Татарстана, Башкортостана, в этот раз даже приехали коллеги из Пермского края», — заявила Татьяна Ишматова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии Госсовета региона по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества.

Представителям СМИ вручили государственные и ведомственные награды.

Ранее сообщалось, что в Челябинске назвали лауреатов премии «Светлое прошлое».