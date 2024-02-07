В Удмуртии вручили награды журналистам в честь Дня национальной печати
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Отрадно, что данные события собирают всё больше людей вокруг себя и к нам с большим удовольствием приезжают наши коллеги из Татарстана, Башкортостана, в этот раз даже приехали коллеги из Пермского края», — заявила Татьяна Ишматова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии Госсовета региона по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества.
Представителям СМИ вручили государственные и ведомственные награды.
Ранее сообщалось, что в Челябинске назвали лауреатов премии «Светлое прошлое».