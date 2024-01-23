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В Челябинске назвали лауреатов премии «Светлое прошлое»

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В Челябинске состоялась пресс-конференция с участием лауреатов премии «Светлое прошлое».

По итогам народного выдвижения и голосования конкурсной комиссии отобрано девять кандидатов, связанных с регионом, передаёт URA.RU.

Организатор ХХ церемонии вручения — Фонд музыканта Олега Митяева, который является автором премии.

Наград удостаиваются те, кто когда-то жил в Челябинской области и добился значимых успехов в какой-либо сфере.

В этом году мероприятие состоится в рамках празднования 90-летия Челябинской области.

Ранее на заседании Самарской губернской думы поддержали законопроект о новой региональной награде. Документ предусматривает создание почётного знака «Земское признание» I и II степени.

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