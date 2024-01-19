В Самарской области учредят новый почётный знак

На заседании Самарской губернской думы поддержали законопроект о новой региональной награде. Документ предусматривает создание почётного знака «Земское признание» I и II степени.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Наградой будут отмечать деятелей науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства и общественности за заслуги перед регионом и его жителями в сфере реализации законодательства.

Из документа также следует, что получение знака может стать основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

Ранее сообщалось, что глава Владивостока Константин Шестаков наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение двух человек на пожаре. Иванов получил знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени.