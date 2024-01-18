Жителя Владивостока наградили за спасение двух человек при пожаре
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Пожар произошёл 28 августа 2023 года. Иванов услышал крик ребёнка и бросился к жилому дому, где горела одна из квартир. Мужчина спас семилетнюю девочку и её отца, получив ожоги и травмы.
«Благодарю вас за смелость и отвагу», — заявил Шестаков.
Ранее сообщалось, что житель курганского села Менщиково Игорь Ибраев спас бабушку и её несовершеннолетнего внука при пожаре.