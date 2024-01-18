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Жителя Владивостока наградили за спасение двух человек при пожаре

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Глава Владивостока Константин Шестаков наградил предпринимателя Максима Иванова за спасение двух человек на пожаре. Иванов получил знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени.
Жителя Владивостока наградили за спасение двух человек при пожаре
  • © Анастасия Котлярова / vlc.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Пожар произошёл 28 августа 2023 года. Иванов услышал крик ребёнка и бросился к жилому дому, где горела одна из квартир. Мужчина спас семилетнюю девочку и её отца, получив ожоги и травмы.

«Благодарю вас за смелость и отвагу», — заявил Шестаков.

Ранее сообщалось, что житель курганского села Менщиково Игорь Ибраев спас бабушку и её несовершеннолетнего внука при пожаре.

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