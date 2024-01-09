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Житель Курганской области спас бабушку и внука при пожаре

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Житель курганского села Менщиково Игорь Ибраев спас бабушку и её несовершеннолетнего внука при пожаре.
Житель Курганской области спас бабушку и внука при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Ранним утром 8 января в селе Менщиково Кетовского округа загорелся жилой бревенчатый дом. Красный отблеск от пожара увидел в окне Игорь Ибраев. Он, быстро одевшись, подбежал к горящему дому соседей, расположенному на другой стороне улицы, разбудил и вытащил из окна горящего дома бабушку, а затем её внука», — рассказали в ведомстве.

Затем Ибраев отвёл соседей к себе домой. Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составляла 70 кв. м.

Мужчину планируют представить к ведомственной награде.

Ранее сообщалось, что школьника из Нижегородской области наградили медалью Совета Федерации России «За проявленное мужество».

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