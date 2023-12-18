Школьника из Нижегородской области наградили медалью за спасение человека

Школьника из Нижегородской области наградили медалью Совета Федерации России «За проявленное мужество».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Илью Варакина из Большого Болдина наградили в Манеже Нижегородского кремля в числе детей, которые проявили мужество и спасли чью-то жизнь.

Школьник вместе с другим жителем спас тонущего на озере пожилого рыбака.

С наградой его поздравили министр образования и науки области Михаил Пучков и сенатор России Александр Вайнберг.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что школьника из города Омутнинск Кировской области, спасшего тонущую девочку, наградят медалью «За проявленное мужество».