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Школьника из Нижегородской области наградили медалью за спасение человека

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Школьника из Нижегородской области наградили медалью Совета Федерации России «За проявленное мужество».
Школьника из Нижегородской области наградили медалью за спасение человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Илью Варакина из Большого Болдина наградили в Манеже Нижегородского кремля в числе детей, которые проявили мужество и спасли чью-то жизнь.

Школьник вместе с другим жителем спас тонущего на озере пожилого рыбака.

С наградой его поздравили министр образования и науки области Михаил Пучков и сенатор России Александр Вайнберг.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что школьника из города Омутнинск Кировской области, спасшего тонущую девочку, наградят медалью «За проявленное мужество».

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