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Оренбургская служба санавиации спасла 199 человек в 2023 году

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о работе региональной службы санавиации в 2023 году.
Оренбургская служба санавиации спасла 199 человек в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Всего за 2023 год наша служба санавиации спасла 199 оренбуржцев, в том числе 86 детей, 18 малышам не исполнилось и года. Чаще всего требовалась эвакуация тяжелобольных из удалённых населённых пунктов в больницы Оренбурга и в федеральные центры», — заявил Паслер.

По его словам, экипажи находятся на круглосуточном дежурстве. Экстренную медпомощь могут оказать на борту во время полёта.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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