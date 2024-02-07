В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Ростовской области за неделю зарегистрировали 21,8 тыс. случаев ОРВИ, что на 6,3% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, среди симптомов ОРВИ — высокая температура, головные боли, боль в мышцах и суставах, усталость. В таком случае рекомендуется остаться дома и вызвать врача.

Также стало известно, что в Оренбургской области ситуация с ОРВИ и COVID-19 остаётся стабильной, передаёт RIA56. За неделю выявлено 129 случаев коронавируса, что на одного заболевшего меньше, чем неделей ранее.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.